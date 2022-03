PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 6 mars - Ligue 1

Notre pronostic : Saint-Étienne bat Metz (1.95)

Malheur au perdant dans cette rencontre. En effet, Stéphanois et Messins luttent tous deux pour leur survie en Ligue 1 et comptent le même nombre de points (22) à l'approche de la dernière ligne droite. Saint-Étienne va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Pascal Dupraz sur le banc de touche. Malgré une défaite encourageante au Parc des Princes le week-end dernier, les Verts montrent un bien meilleur visage sur le terrain et venaient de prendre dix points sur douze possibles avant ce revers. C'est bien plus compliqué pour les Messins, qui n'ont plus gagné depuis cinq matches. La suspension de leur entraîneur, Frédéric Antonetti, peut, de plus, être lourde de conséquences pour la fin de saison des Grenats. Avec les dynamiques actuelles, je miserais plutôt sur une victoire stéphanoise. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise (1.95).

