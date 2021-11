PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 6 novembre – Série A - Italie

Notre pronostic: la Juventus bat la Fiorentina (1.60)

Cette saison, la Juventus fonctionne par cycle. Après avoir raté son entame de championnat (un point sur neuf possibles) les "Bianconeri" ont enchaîné sept victoires et deux nuls (Milan et Inter) en neuf rencontres toutes compétitions confondues. Mais fin octobre, ils sont retombés dans leurs travers avec deux revers consécutifs, contre Sassuolo à domicile puis à Vérone. Finalement, la Ligue des champions a permis à la "Vieille Dame" de vite rebondir avec le succès 4-2 face au Zenit Saint-Pétersbourg. A priori, on peut être optimiste avant la réception de la Fiorentina qui n'a jamais partagé les points cette saison en Série A: cinq victoires et six défaites en onze journées ! Par ailleurs, les Toscans ont perdu six fois lors de leurs sept derniers déplacements à Turin. Dans ces conditions, je vous conseille de faire confiance à la Juve devant son public.

Fiabilité : 70 %

