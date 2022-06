PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 7 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : la Bosnie bat la Roumanie (2.15)

Lors du nul en Finlande, la Bosnie a proposé de bonnes choses et est allé chercher l’égalisation au bout du temps additionnel. Cela peut être une formidable rampe de lancement pour les prochains matches. A domicile cette fois, les Bosniens sont logiquement favoris et devraient être en mesure de s’imposer. La Roumanie a perdu pour sa première rencontre dans la compétition au Monténégro (2-0) pour signer un troisième match consécutif sans victoire après une défaite face à la Grèce et un nul en Israel (2-2). C’est pourquoi je pense que la Bosnie va s’imposer ce soir pour plus que doubler la mise !

Pariez sur Bosnie – Roumanie ici !

Les autres options :

La Finlande bat le Monténégro (2.05)

L’Italie bat la Hongrie (1.40)

L’Allemagne bat l’Angleterre (2.30)

Cote totale des quatre paris à domicile : 14.19