PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 7 mai - Ligue 1

Notre pronostic : Lorient ne perd pas face à Brest et plus de 1,5 but dans le match (1.72)

Brest pourrait bien subir le contrecoup de son match en retard disputé mercredi dernier. Les joueurs d’Éric Roy sont en grande forme depuis deux mois mais gagnent essentiellement leurs rencontres à domicile. En déplacement, la tendance est plutôt au partage des points, même face à des concurrents à leur portée, comme en témoigne ce triste 0-0 à Ajaccio, fin avril. De son côté, Lorient n’a plus rien à jouer et cherchera surtout à finir dans la première partie de tableau. Mais les Merlus ont mis fin à une série de cinq matches sans victoire en s’imposant avec panache au Parc des Princes (3-1). Un succès qui fait du bien au moral et qui permet d’aborder ce derby avec toute la confiance nécessaire. Si un résultat nul n’est pas exclure, ils ne devraient pas s’incliner au Moustoir.

Les autres options :

Lyon ne perd pas face à Montpellier et les deux équipes marquent (1.86)

Auxerre ne perd pas face à Clermont et les deux équipes marquent (2.30)

Dortmund bat Wolfsburg (1.52)

Cote totale des quatre paris à domicile : 11.18