PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 7 mars - Süper Lig - Turquie

Notre pronostic : le Besiktas bat l'Istanbul Basaksehir (1.98)

Très beau match à suivre aujourd'hui en Turquie. Le Besiktas est 6e avant cette 28e journée et est dans une très bonne forme en restant sur deux victoires consécutives. Il faut gagner pour aller chercher le top 4 voire mieux en cette fin de saison. L'Istanbul Basaksehir, 3e, ne compte que deux points d'avance et a connu un coup d'arrêt il y a dix jours en s'inclinant contre Karagumruk alors qu'il était sur une série de quatre victoires consécutives. Si le titre est quasiment acquis au Trabzonspor, la 2e place est toujours possible. Le Konyaspor n'a que trois longueurs d'avance. Cependant je pense que c'est le Besiktas qui va s'imposer à domicile pour ce duel. Le match aller avait été très serré avec un succès (3-2) du Basaksehir. Je crois en une revanche prise par les coéquipiers de Miralem Pjanic pour presque doubler la mise !

Pariez sur Besiktas - Istanbul Basaksehir ici !

Les autres options :

Tottenham bat Everton (1.58)

Nottingham Forest bat Huddersfield (2.05)

Bilbao bat Levante (1.56)

Toulouse bat Dunkerque par au moins deux buts d'écart (1.82)

Cote totale des cinq paris à domicile : 18.21