PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 7 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Nantes ne perd pas face à Strasbourg et au moins deux buts dans la rencontre (1.76)

C’est une rencontre pas évidente à lire qui nous attend lors du multiplex à 15h ! Les Nantais font un meilleur début de saison qu’il y a un an. Ils sont dans le top 10 avec dix-sept points pris. Sur les sept dernières journées, les Canaris ont gagné quatre fois pour un nul et deux défaites. A domicile ils restent même sur trois succès de rang face à Brest, Clermont et Troyes. Les Strasbourgeois forment une équipe plus forte que celle des trois clubs cités précédemment mais en déplacement le bilan est plus que moyen avec seulement quatre points de pris en cinq rencontres. C’est pourquoi j’irais sur le fait que Nantes ne perde pas à la Beaujoire. Je pense même que l’on verra des buts et je vous propose de miser sur au moins deux réalisations lors de cette rencontre pour une cote de 1.76 !

Pariez sur Nantes – Strasbourg ici !

Les autres options :

Nice bat Montpellier (1.51)

Majorque bat Elche (2.05)

Benfica bat Braga (1.56)

Grozny bat Novgorod (1.72)

Cote totale des cinq paris à domicile : 14.62