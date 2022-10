PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 7 octobre – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : Hoffenheim bat le Werder Brême (1.96)

Auteur d’un bon début de saison avec une 4e place avant cette 9e journée, Hoffenheim a marqué le pas lors des deux dernières journées avec deux nuls contre Fribourg (0-0) et sur la pelouse du Hertha Berlin (1-1). Cependant avec trois victoires et un score de parité à domicile, difficile de ne pas faire confiance au Kraichgauer même si les performances à l’extérieur du Werder sont très bonnes avec deux succès et deux nuls. Les Brêmois réalisent aussi un début de saison intéressant avec seulement deux points de retard sur leur adversaire du soir. Je me dis tout de même que Hoffenheim va l’emporter sans son stade pour continuer cette très belle entame pour presque doubler la mise (1.96).

