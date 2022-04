PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 8 avril – Primeira Liga

Notre pronostic : Gil Vicente s’impose face à Moreirense (1.70)

C’est une affiche déséquilibrée ce soir à l’Estadio Cidade de Barcelos. Gil Vicente réalise une saison très solide, installé à une cinquième place qualificative pour la Ligue Europa et possédant une belle avance sur la concurrence. S’ils ont subi une défaite surprise à Arouca, les joueurs de Ricardo Soares restaient auparavant sur une série de douze matches sans défaite. Leurs quatre revers à domicile l’ont d’ailleurs été contre le quatuor de tête : Porto, le Sporting, Benfica et Braga. Difficile donc de les imaginer s’incliner face à la lanterne rouge du championnat. En effet, Moreirense vit une saison cauchemardesque et n'a pris qu'un seul point sur les sept dernières rencontres. Si cette équipe peut encore espérer se sauver mathématiquement, difficile de l’imaginer hors de la zone de relégation à la fin de la saison. Je vous propose donc de miser sur la victoire de Gil Vicente. Un pari coté à 1.70.

