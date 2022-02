PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 8 février – Coupe d’Italie

Notre pronostic : l’Inter Milan bat l’AS Rome (1.55)

Place à la Coupe d’Italie avec ce quart de finale très intéressant entre l’Inter et la Roma. Les Intéristes ont été frustrés par les Français du Milan AC ce week-end. Ils ont du faire face à un très grand Mike Maignan qui a sorti une prestation parfaite et ont encaissé un doublé d’Olivier Giroud. Une défaite (2-1) qui fait mal car les rivaux milanais sont revenus à un petit point au classement. Il faut donc réagir tout de suite et cela passe par une très bonne prestation à domicile contre l’AS Rome. Les Romains restent sur un triste score nul et vierge en Série A contre le Genoa. Avant cela ils avaient enchaîné trois victoires d’affilées dont une en coupe contre Lecce. L’Inter a sorti l’Empoli après prolongation en huitième de finale. Je pense que les hommes de Simone Inzaghi vont gagner chez eux. Un pari coté à 1.55 que je jouerais dans un combiné plus large !

