PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 8 mai Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : victoire de Dortmund face à Leipzig (2.05)

Encore un très beau match à suivre ce week-end entre deux équipes très joueuses. On peut s’attendre à du spectacle cet après-midi. Le RB Leipzig est un solide Dauphin du Bayern Munich. Avec sept points de retard sur le leader et autant d’avance sur le 3e, sa place est quasiment acquise et la fin de saison sera tranquille. C’est d’ailleurs un exercice 2020-2021 très réussi pour les hommes de Nagelsmann. Ce n’est pas la même chose pour Dortmund qui connaît une saison très compliquée. 5e de Bundesliga, les joueurs auraient dû être à la lutte pour le titre. Maintenant il faut absolument entrer dans le top 4 pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Avec quatre succès d’affilés, c’est en bonne voie mais pour cela il faudra gagner les trois derniers matches de la saison. C’est pourquoi je pense que cela va commencer dès ce soir. La motivation sera plus grande côté Dortmund. Je vous conseille donc la victoire du Borussia pour doubler la mise !

