PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 8 mai – Série A - Italie

Notre pronostic : l’Udinese bat la Sampdoria (1.52)

En accrochant le, désormais, champion d’Italie à domicile, les joueurs de l’Udinese ont montré qu’ils avaient encore de la ressource même si leur fin de saison ne comporte plus d’enjeux. Actuellement à la 12e place, les « Zebrette » devraient l’emporter face à la lanterne rouge du championnat italien qui attend l’officialisation de sa descente en Série B avec dix points de retard sur le premier non-relégable. Les Génois n’ont plus gagné depuis sept rencontres et je pense qu’ils vont s’incliner à l’extérieur.

