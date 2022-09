PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 8 septembre – Ligue Europa Conference

Notre pronostic : Nice ne perd pas face à Cologne et les deux équipes marquent (2.10)

Malgré un début de saison très difficile, l’OGC Nice s’est forgé une très belle équipe au cours du mercato. S’il faudra un peu de temps aux Aiglons pour retrouver une réelle cohésion, le secteur offensif a de quoi rendre optimiste. En plus de la reconstitution du duo Delort-Laborde, les Niçois peuvent également compter sur Nicolas Pépé, Khephren Thuram et Sofiane Diop. C’est cependant sur le plan défensif que le bât blesse, avec déjà huit buts encaissés en six matches de Ligue 1. Il faudra donc se montrer solide face à un adversaire en pleine confiance. Cologne est, en effet, encore invaincu en Bundesliga. Le départ d’Anthony Modeste à Dortmund a notamment été digéré, ce qui me laisse penser que le club allemand inscrira un but à l’Allianz Riviera. Nice a tout de même les capacités pour ne pas perdre.

Pariez sur Nice – Cologne ici !

Les autres options :

L’Union Berlin bat l’Union Saint-Gilloise (1.62)

Manchester United bat la Real Sociedad (1.66)

Anderlecht bat Silkeborg (1.62)

Cluj bat le KF Ballkani (2.20)

Cote totale des cinq paris à l’extérieur : 20.13