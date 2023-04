PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 9 avril - Ligue 1

Notre pronostic : Reims bat Brest (1.62)

Le Stade de Reims a prouvé que sa défaite face à Marseille n’allait en rien changer sa dynamique. En effet, les Rémois se sont parfaitement repris à Nantes la semaine dernière, en s’imposant très largement (3-0). Ainsi, le rêve européen est toujours de mise pour les joueurs de Will Still, surtout après la défaite surprise du LOSC à Angers hier. En face, Brest alterne le bon et le moins bon dans ce championnat. Mais les Bretons sont surtout sous la menace de la zone de relégation et ne parviennent que trop peu à s’imposer en déplacement. Un problème de taille au moment de jouer sur la pelouse d’un adversaire en si grande forme. Reims devrait logiquement l'emporter devant son public.

