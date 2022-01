PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 9 janvier – Liga - Espagne

Notre pronostic : le FC Séville bat Getafe (1.60)

La saison des Sévillans est très bonne ! Ils sont 2e de Liga derrière le Real Madrid avec cinq points de retard mais un match en moins. Ils n’ont plus perdu en championnat depuis six rencontres et une défaite justement face aux Madrilènes au Santiago Bernabeu (2-1). Il leur faut donc ne pas perdre de points bêtement face à des équipes plus faibles sur le papier. Getafe, n’est que 16e au classement mais reste sur une bonne série de deux victoires, dont la dernière face au Real, et même sur six rencontres sans défaite. Cependant je pense que le FC Séville va remporter ce duel d’autant qu’il n’a jamais perdu à domicile en Liga cette saison. Un pari coté à 1.60 !

