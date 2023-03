PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 9 mars – Ligue Europa

Notre pronostic : la Juventus bat Fribourg (1.64) if(typeof(dstb)!= "undefined"){ dstb();}

En attente de pouvoir éventuellement récupérer les 15 points retirés en Série A, pour vice de procédure, la Juventus accueille Fribourg en 1/8 de finale aller de la Ligue Europa avec l’ambition de remporter cette compétition. Les Turinois restaient sur six victoires et un nul (1-1), face à Nantes, avant de perdre (1-0) le week-end dernier sur la pelouse de l’AS Roma. L’espoir de voir la sanction supprimée et ainsi récupérer la place de dauphin de Naples en championnat a dû booster les « Bianconeri ». En 2023, à l'extérieur, Fribourg a été humilié à Wolfsburg (6-0) et à Dortmund (5-1) avant de s’imposer à Bochum et de prendre un point à Mönchengladbach, deux adversaires beaucoup plus faibles que la Juve. Je vous propose donc de faire confiance aux Italiens face aux Allemands.

Fiabilité : 55 %

Les autres options :

L’Union Berlin bat l’Union Saint-Gilloise (1.64)

Séville bat Fenerbahce (1.74)

Le Shakhtar Donetsk ne perd pas contre Feyenoord (1.54)

Cote totale pour les quatre paris à domicile du jour : 7.21

Pariez sur Juventus - Fribourg ici