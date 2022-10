PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 9 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Nice bat Troyes (1.74)

L’OGC Nice a enfin brisé sa mauvaise série de trois rencontres d’affilée sans la moindre victoire en allant gagner sur la pelouse du Slovacko en Ligue Europa Conférence. Les Aiglons doivent maintenant confirmer contre un adversaire tout à fait prenable mais qui possède trois points d’avance au classement. L’ESTAC va mieux avec une seule défaite lors des six dernières journées pour trois victoires et deux nuls. Cela ne sera donc pas facile pour les Niçois qui vont devoir se montrer beaucoup plus efficaces qu’ils ne le sont dans le domaine offensif. Je ne m’attends pas forcément à un gros match mais je vois Nice l’emporter à l’Allianz Riviera pour une cote de 1.74 !

