PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 10 avril – Ligue 1

Notre pronostic : le Milan AC gagne chez le Torino (1.90)

Leader avec une toute petite longueur d’avance sur le 2e, le Milan AC n’a pas le droit à l’erreur pour ne pas voir Naples ou l’Inter revenir. Les Milanais restent sur une contre-performance contre Bologne après un score nul et vierge. Il faudra faire bien mieux chez le Torino. C’est fort possible tant les Turinois ne sont pas en forme. Ils ont certes gagné la semaine dernière mais c’était sur la pelouse de la Salernitana, lanterne rouge. Avant ce succès, le Torino restait sur une série de huit rencontres sans victoire mais est quasiment maintenu et n’a plus grand-chose à jouer. Je mise donc sur le succès du Milan AC à l’extérieur pour une cote de 1.90 !

