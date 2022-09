PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 10 septembre – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : Dortmund ne perd pas à Leipzig et les deux équipes marquent (2.10)

Leipzig vit un début de saison très pénible. La défaite face au Shaktar Donetsk en Ligue des Champions (1-4), mercredi dernier, fut celle de trop pour Domenico Tedesco, démis de ses fonctions à l’issue du match. Marco Rose a été choisi pour prendre place sur le banc et redresser une équipe en grande souffrance. En effet, l’actuel 11e du championnat n’a gagné qu’un seul de ses cinq matches en Bundesliga. S’il peut encore s’appuyer sur un Christopher Nkunku toujours aussi efficace en attaque, il va falloir montrer un autre visage collectivement afin d’espérer mieux cette saison. En face, Dortmund vit un début d’exercice diamétralement opposé. Les Marsupiaux ont pris 12 points sur 15 possibles et occupent la deuxième place au classement. Faciles vainqueurs de Copenhague en Champions League, ils ont toutes les qualités pour obtenir un résultat positif cet après-midi. Je ne les vois pas perdre, même s’ils pourraient bien concéder un but.

