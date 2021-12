PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 12 décembre – Série A -Italie

Notre pronostic : l’Atalanta s’impose à Vérone (1.85)

Eliminé en Ligue des Champions et reversé en Ligue Europa, l’Atalanta voudra se venger et se remettre de cette déception. En Série A, le club de Bergame reste sur cinq succès consécutifs et même sur neuf rencontres de suite sans défaite. Il est donc à la 4e place du championnat avec un matelas confortable sur le 5e. Le Hellas Vérone réalise aussi une bonne saison en étant dans le top 10 pour l’instant. Bien que les Véronais n’aient perdu qu’une seule fois lors de leurs huit dernières rencontres, je pense tout de même que l’Atalanta va faire le boulot pour se rapprocher du podium. Un pari coté à 1.85 !

Pariez sur Hellas Vérone – Atalanta Bergame ici !

Les autres options :

L’Union Berlin s’impose sur la pelouse du Greuter Fürth (1.68)

Le Bayer Leverkusen gagne à Francfort (2.10)

West Ham l’emporte à Burnley (2.00)

Le FC Barcelone s’impose à Osasuna (1.90)

Cote totale des cinq paris à l’extérieur : 24.80