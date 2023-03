PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 12 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Toulouse gagne à Angers (1.94)

Toulouse doit se relancer. Les joueurs de Philippe Montanier traversent une zone de turbulence après avoir démarré l’année 2023 en fanfare. S’ils restent sur une série de trois défaites consécutives en championnat, les Toulousains ont tout de même montré l’étendue de leur talent cette année, notamment sur le plan offensif, le danger pouvant venir de partout. Surtout, Angers a tout de l’adversaire idéal pour se reprendre. En effet, les Angevins ont complètement lâché prise et s’abandonnent à leur triste place de lanterne rouge. Leur dernier succès en Ligue 1 remonte au 18 septembre et les problèmes en interne se multiplient. Difficile donc d’imaginer Toulouse ne pas s’imposer au stade Raymond Kopa cet après-midi.

