PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 12 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Arsenal gagne à Wolverhampton (1.52)

Englué dans la zone rouge, Wolverhampton n’y arrive pas et n’a pris qu’un seul point lors des quatre dernières journées, sur la pelouse de Brentford (1-1). Les Wolves n’ont remporté que deux rencontres depuis le début de saison contre Nottingham et Southampton, respectivement 20e et 18e. Ils sont donc à leur place et la réception du leader va être très difficile à gérer. Arsenal, éliminé en EFL Cup par Brighton, reste surtout sur une victoire méritée à Stamford Bridge contre Chelsea (1-0). Semaine après semaine, on dénote les qualités du jeu proposé par Mikel Arteta. Je pense que lui et ses joueurs vont réussir à s’imposer en déplacement pour une cote de 1.52 !

