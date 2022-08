PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 14 août – Ligue 1

Notre pronostic : Lens gagne à Ajaccio (2.30)

La saison dernière le RC Lens était la 5e meilleure équipe du championnat à l’extérieur. Cela va donc être difficile de résister pour Ajaccio. Le promu doit pourtant prendre des points à domicile dans une saison particulière avec quatre descentes. Le premier match à Lyon a vu les Corses s’incliner et perdre Romain Hamouma expulsé après deux cartons jaunes. L’ancien Stéphanois va manquer à ses partenaires. Les Lensois ont, eux, montré de belles choses face à Brest en menant 3-0 avant de se faire peur et de laisser les Bretons revenir à un but. Les Sang-et-Or ont résisté et je pense qu’il pourrait de nouveau s’imposer en déplacement pour une cote de 2.30 !

