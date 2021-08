PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 15 août Ligue 1

Notre pronostic : Lyon gagne à Angers (1.81)

Lyon doit absolument lancer sa saison après le nul difficilement obtenu face à Brest (1-1). Les Lyonnais ont fini 4e la saison dernière et joueront la Ligue Europa. Une déception pour les Gones qui visaient clairement la Ligue des Champions. Il est évident que l’objectif est de retrouver cette compétition. Pour cela il faut d’ores-et-déjà prendre des points et remporter des matches. Angers l’a fait avec une belle victoire à Strasbourg (0-2). Cette fois l’adversaire sera bien plus fort. Lyon a remporté les cinq dernières confrontations contre le SCO. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un nouveau succès lyonnais pour une cote de 1.81 !

