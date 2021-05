PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 16 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic : Lyon s’impose à Nîmes et les deux équipes marquent (2.30)

L’OL doit l’emporter ! 4e et, pour l’instant, qualifiés en Ligue Europa, les Lyonnais ont l’objectif d’aller prendre la 3e place à l’AS Monaco à l’issue de ces deux dernières journées. Sur les cinq derniers matches de Ligue 1, Lyon l’a emporté quatre fois pour une seule défaite. C’était face à Lille (2-3). Parmi ces victoires il y en a eu une très importante sur Monaco (2-3). Les Gones ont pu retrouver l’espoir après celle-ci. Maintenant il faudra aller chercher les six derniers points en espérant un faux pas monégasque et cela commence avec un succès sur la pelouse de Nîmes. Les Crocos, pourtant, doivent impérativement s’imposer pour croire en leurs chances de maintien. Avant dernier du championnat avec deux points de retard sur Nantes et trois sur les premiers non-relégables, le club de Nîmes va tout donner. C’est pourquoi je vois des buts de part et d’autre dans cette rencontre. Cependant Lyon est bien plus fort et je pense que l’OL va s’imposer à l’extérieur. Un pari intéressant coté à 2.30 !

