PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 16 mai – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Arsenal gagne à Newcastle (1.84)

Battu sèchement sur la pelouse de Tottenham, Arsenal est dans l’obligation de réagir tout de suite pour préserver sa 4e place, synonyme de qualification en Ligue des Champions. La lutte est incroyable entre les deux clubs rivaux qui ne vont rien lâcher. Les Gunners vont donc jouer pour gagner pour cette avant-dernière journée chez des Magpies qui sont assurés de rester en Premier League, ne sont que 14e du championnat et restent sur deux revers consécutifs mais c’était contre les deux mastodontes (Liverpool et City). Je miserais donc sur l’équipe qui a le plus de choses à jouer et donc je parierais sur la victoire d’Arsenal pour une cote de 1.84 !

Les autres options :

La Fiorentina gagne chez la Sampdoria (1.80)

Le Rapid Bucarest gagne à Mioveni (1.66)

Cote totale des trois paris à l’extérieur : 5.50