PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 17 avril – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Liverpool gagne à Leeds (1.70)

Menés 2-0 après 28 minutes de jeu contre le leader, les Reds ont bien réagi pour aller chercher un point important (2-2). Ils auraient même pu l’emporter si Ramsdale n’avait pas été énorme en fin de rencontre. Reste que cela fait quatre rencontres que Liverpool n’a plus gagné et la qualification en Coupe d’Europe s’éloigne. Cependant tout n’est pas encore joué et je pense que les hommes de Klopp peuvent gagner aujourd’hui. Leeds alterne le bon et le moins bon et n’est qu’à deux points de la zone de relégation. Avec cette équipe qui prend beaucoup de buts, j’imagine que Liverpool peut l’emporter pour une cote de 1.70 !

