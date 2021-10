PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 17 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Nice s’impose à Troyes (1.95)

Sur le podium avant cette journée, les Niçois voudront préserver leur place. Ils proposent un jeu très agréable. L’attaque est évidemment performante avec dix-sept buts inscrits mais c’est surtout la défense qui impressionne avec seulement quatre encaissés. Les Aiglons n’ont perdu qu’une fois cette saison pour deux nuls et cinq victoires. Ils partent largement favoris à Troyes qui est 17e de Ligue 1 et reste sur quatre matches sans victoire. Les Troyens n’ont même pris que six points depuis le début de saison et je ne pense pas qu’ils rivaliseront avec Nice. C’est pourquoi je vous propose le succès des hommes de Christophe Galtier pour une belle cote de 1.95 à l’extérieur.

Les autres options :

Le Bayern s’impose à Leverkusen (1.60)

Tottenham l’emporte à Newcastle (2.10)

Le FC Séville s’impose sur la pelouse du Celta Vigo (2.26)

Cote totale des quatre paris à l’extérieur : 14.81