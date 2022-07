PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 1er aout – Coupe d’Allemagne

Notre pronostic : l’Eintracht Francfort gagne sur la pelouse du FC Magdeburg (1.70)

La Coupe d’Allemagne bat son plein en ce début de saison. L’Eintracht Francfort a réalisé une présaison quasi-parfaite avec trois victoires et un nul. Le vainqueur de la Ligue Europa est en pleine confiance et va disputer la Ligue des Champions dans quelques semaines. Difficile d’imaginer les Francfortois s’incliner pour ce premier match officiel. Il faudra se méfier tout de même car Magdeburg a déjà débuté son championnat avec une défaite contre Dusseldorf et un succès sur la pelouse de Karlsruher. Cependant je miserais sur la victoire de l’Eintracht Francfort à l’extérieur pour une cote de 1.70 !

Pariez sur FC Magdeburg – Eintracht Francfort ici !

Les autres options :

L’Union Berlin gagne sur la pelouse du Chemnitzer FC (1.15)

Le Werder Brême gagne sur le terrain de l’Energie Cottbus (1.23)

Darmstadt gagne à Ingolstadt (1.90)

L’Inter Turku gagne sur la pelouse du HIFK (1.72)

Cote totale des cinq paris à domicile : 7.86