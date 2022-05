PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 2 mai – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : Leipzig gagne à Mönchengladbach (1.77)

La course à l’Europe est tendue en Allemagne. Fribourg est passé devant le RB Leipzig en s’imposant hier à Hoffenheim (4-3). Les coéquipiers de Christopher Nkunku savent donc ce qu’ils doivent faire sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Il faut se remettre de la défaite de la semaine dernière contre l’Union Berlin (2-1) et retrouver le goût du succès. Cela est fortement possible car leur adversaire n’a plus rien à jouer en cette fin de saison avec une 13e place et neuf points d’avance sur le barragiste à qui il ne reste que deux rencontres à disputer. Je pense donc que Leipzig peut l’emporter pour une cote de 1.77 !

Pariez sur Mönchengladbach – Leipzig ici !

L’autre option :

Toulouse gagne à Rodez (1.75)

Cote totale des deux paris à l’extérieur : 3.10