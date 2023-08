PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 20 août - Ligue 1

Notre pronostic : Brest ne perd pas au Havre et plus de 0,5 but dans le match (1.60)

Il est difficile de lire ce match entre deux équipes que beaucoup voient jouer le maintien jusqu'au bout de la saison. Le Havre a proposé de belles choses à Montpellier, la semaine dernière, pour son retour dans l'élite (2-2). Le champion de Ligue 2 a joué un football plutôt offensif, différent de ce qu'il proposait à l'étage inférieur. En face, Brest a vécu un après-midi fou à Françis Le Blé pour sa première rencontre. Menés 2-0 par Lens, les Bretons ont finalement renversé les Sang et Or pour s'imposer 3-2. Aussi irréguliers que surprenants, l'expérience des matches de Ligue 1 pourrait bien jouer en leur faveur cet après-midi. Les Brestois ont les capacités de ramener au moins un point du stade Océane.

