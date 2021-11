PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 21 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Nice s’impose à Clermont (2.15)

Les Clermontois ont complétement craqué en fin de rencontre à Saint-Etienne. Alors qu’ils menaient deux buts à un, ils ont encaissé deux buts dans le temps additionnel pour offrir aux Verts leur première victoire de la saison et surtout pour enchaîner une troisième défaite de rang. Le début de saison avait été intéressant pour le promu mais cela patine un peu avec six défaites sur les dix dernières journées. Les Niçois ne sont pas exceptionnels mais restent sur le podium avant ce week-end. Ils ont perdu face à Montpellier (0-1) lors de leur dernière rencontre. Ils doivent se reprendre. Je leur fais confiance pour ce déplacement à Clermont pour plus que doubler la mise !

