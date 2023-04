PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 23 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes gagne à Montpellier (2.25)

Vainqueur contre Reims (3-0), Rennes a mis fin à ce début de série négatif de deux défaites de suite contre Lens et à Lyon. Cela a fait du bien aux Bretons qui restent à deux points du LOSC, 5e. Même si les résultats du Stade Rennais ne sont pas très bons à l’extérieur avec quatre succès, cinq nuls et six défaites en déplacement, je pense qu’il faut profiter de la baisse de motivation de Montpellier qui reste sur deux revers de suite contre Toulouse et à Lille. Les Montpelliérains ont huit points d’avance sur la zone rouge et sont presque sauvés. Je pense qu’il faut tenter le coup avec la victoire de Rennes pour une cote de 2.25 !

