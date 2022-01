PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 23 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes gagne à Clermont (1.86)

Après des débuts prometteurs, les Clermontois n’y arrivent plus et n’ont gagné qu’une seule fois en Ligue 1 lors des onze dernières journées. Ils n’ont même pris que deux petits points lors de cette période ! Il va vite falloir se remettre à obtenir des résultats pour espérer rester en Ligue 1. Ce n’est pas impossible lors du multiplex contre Rennes mais cela sera très difficile. Les Bretons ont mis fin à une série de trois défaites d’affilées en corrigeant Bordeaux (6-0). Exactement le même score que celui du match aller face aux Clermontois. Les Rennais ne voudront pas laisser échapper de points contre des équipes plus faibles. C’est pourquoi je jouerais leur succès à l’extérieur pour une cote de 1.86 !

Pariez sur Clermont – Rennes ici !

Les autres options :

Nice gagne à Metz (1.73)

Strasbourg gagne à Bordeaux (1.94)

Le Bayern Munich gagne chez le Hertha Berlin par au moins deux buts et plus de 2,5 buts dans la rencontre (1.80)

Liverpool s’impose sur la pelouse de Crystal Palace et au moins deux buts (1.70)

La Fiorentina gagne à Cagliari (1.60)

L’AS Rome gagne sur la pelouse de l’Empoli (1.82)

Cote totale des sept paris à l’extérieur : 55.63