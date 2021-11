PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 23 novembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : l’Atalanta s’impose sur la pelouse des Young Boys Berne (1.80)

Rien ne va plus pour les Young Boys Berne. Ils restent sur quatre matches sans victoire dont trois défaites, une en coupe, une en championnat et une en Ligue des Champions à Villarreal (2-0). Ils sont derniers de ce groupe F avec une seule victoire. C’était lors de la première journée face à Manchester United (2-1). Leurs trois seuls points. Il leur faudrait un succès ce soir mais je pense que ce sera très difficile avec les nombreuses absences. L’Atalanta a deux unités de plus. Le club italien l’avait emporté à l’aller, à domicile (1-0). Je vois les joueurs de Bergame gagner ce soir également pour se replacer parfaitement dans la course à la qualification. Un pari coté à 1.80 !

