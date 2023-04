PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 24 avril – Primeira Liga – Portugal

Notre pronostic : le Sporting Portugal gagne à Guimaraes (1.54)

Ce sont deux clubs sur des dynamiques complètement opposées qui s’affrontent ce soir pour la 29e journée. Le Sporting va très bien avec une série de huit rencontres sans défaite et pointe à la 4e place avec une large avance sur ses poursuivants et du retard sur le top 3. Le Vitoria Guimaraes n’a pris qu’un seul point sur les cinq dernières journées et est à quatre longueurs du 5e. Cependant, je ne vois pas les choses changer ce soir. Je pense que Sporting va continuer sur sa lancée et s’imposer à l’extérieur pour une cote de 1.54 !

