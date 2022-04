PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 25 avril – Série A - Italie

Notre pronostic : la Juventus gagne à Sassuolo (1.77)



Avec un succès ce soir à Sassuolo, la Juventus ferait un très grand pas vers la Ligue des Champions en raison de la défaite du premier poursuivant, la Roma, battue samedi sur la pelouse de l’Inter. Les Turinois prendraient donc huit points d’avance dans ce sprint final. C’est pourquoi la motivation sera grande puis le titre peut encore être un objectif en cas de faux pas de l’Inter, de Naples et du Milan AC. Sassuolo est 10e du championnat, n’a plus rien à jouer et peut tranquillement se diriger vers la fin de saison. C’est pourquoi je tenterais la victoire de la Juve pour une cote de 1.77 !

