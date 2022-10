PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 25 octobre – Ligue des Champions

Notre pronostic : Manchester City gagne à Dortmund et plus de 1,5 but dans le match (1.70)

Voilà une rencontre qui s’annonce prolifique ! Le Borussia Dortmund pourrait obtenir sa qualification avant le coup d’envoi en cas de match nul entre le FC Séville et Copenhague. Un résultat qui libérerait les Marsupiaux et les pousserait à tenter le tout pour le tout, dans l’espoir de s’installer à la première place. Toutefois, pour cela, il faudra gagner par deux bus d’écart. Et Manchester City n’est jamais aussi dangereux que lorsqu’il a des espaces devant lui. Certes, les Citizens sont moins dominateurs en déplacement. Mais leur puissance offensive est telle qu’il me paraît difficile de les voir lâcher des points ce soir. Avec un Erling Haaland bouillant, bien épaulé par un Kevin De Bruyne toujours étincelant, je vois les Skyblues gagner.

Pariez sur Dortmund – Manchester City ici !

Les autres options :

Le Milan AC ne perd pas sur la pelouse du Dinamo Zagreb et les deux équipes marquent (2.05)

Chelsea ne perd pas à Salzbourg et les deux équipes marquent (2.00)

Le Shakhtar Donetsk ne perd pas sur la pelouse du Celtic Glasgow (1.90)

Cote totale des quatre paris à l’extérieur : 13.24