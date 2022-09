PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 25 septembre – Ligue des Nations

Notre pronostic : la Croatie ne perd pas en Autriche et moins de 3,5 buts dans le match (1.78)

Cette rencontre est globalement difficile à analyser. Si la Croatie occupe actuellement la place de leader de son groupe, elle peut voir le Danemark lui passer devant en cas de victoire contre la France. Rien n'est donc joué pour les Croates qui affrontent aujourd'hui un adversaire qui leur a fait mal. Car leur seule défaite dans la compétition le fut à domicile, sur un score lourd, face à l'Autriche (0-3). Un revers initial qui fut suivi d'excellents résultats, dont trois victoires consécutives. De quoi aborder cette seconde manche avec le plein de confiance pour les vice-champions du monde. A l'inverse depuis ce succès probant sur la pelouse de leur rival du soir, les Autrichiens sont en grande difficulté. Actuellement derniers de leur groupe, ils jouent pour se maintenir en Ligue A. Tout est donc possible aujourd'hui mais je pense que la Croatie ne perdra pas dans un match où il n'y aura pas plus de 3 buts inscrits.

