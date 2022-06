PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 26 juin - Eliteserien - Norvège

Notre pronostic : le Lilleström SK ne perd pas à Strömgodset et les deux équipes marquent (2.00)

Voilà une belle affiche du haut de tableau dans ce championnat norvégien. Lilleström réalise pour l'instant un sans faute, avec huit victoires et trois matches nuls en onze rencontres.Possédant à la fois la meilleure attaque et la meilleure défense d'Eliteserien, l'actuel leader est tout de même plus en difficulté à l'extérieur, partagant les points à trois reprises en cinq déplacements. De quoi donner des idées à Strömsgodset, qui pointe à la quatrième place. Les joueurs de Petter Bjorn Ingebretsen ont pourtant mal démarré leur saison à domicile, perdant leur deux premières rencontres. Mais ils ont, depuis, passé un coup d’accélérateur en s'imposant trois fois de suite devant leur public. Si la marche risque d'être trop haute aujourd'hui, je les vois trouver le chemin des filets et pourquoi pas même obtenir le point du nul. Je vous propose donc de miser sur le Lilleström SK qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent. Un pari qui vous permet de doubler la mise.

