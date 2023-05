PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 26 mai – Série A - Italie

Notre pronostic : Sassuolo gagne sur la pelouse de la Sampdoria (1.90)

Bonne dernière du championnat, la Sampdoria n’a pris que trois points sur les neuf dernières journées et n’a même gagné qu’un seul match sur les vingt-et-un derniers disputés. Je pense donc que Sassuolo est en mesure de l’emporter. Les Sassuolistes sont 13e et en ont fini avec cette saison décevante. Avec trois défaites et un nul lors des quatre dernières journées, je pense qu’ils vont tout de même vouloir une victoire. La cote est belle pour un déplacement chez la lanterne rouge qui a déjà la tête à la Série B (1.90).

Les autres options :

Bordeaux gagne à Annecy (1.80)

Le Sporting gagne sur la pelouse du FC Vizela (1.50)

Cote totale des trois paris à l’extérieur : 5.13