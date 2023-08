PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 27 août - Ligue 1

Notre pronostic : Lille ne perd pas à Lorient et plus de 1,5 but dans le match (1.55)

C'est un beau match qui nous attend au Moustoir. Lorient est une équipe très solide, qui a obligé les Parisiens et les Niçois à concéder le point du nul lors des deux précédentes journées. Mais les Merlus sont tout de même en difficulté sur le plan offensif, avec un seul but inscrit au cours de ce mois d'août. En face, Lille réalise un bon début de saison mais s'est fait peur face à Rijeka en Ligue Europa Conférence jeudi dernier (victoire 2-1). Le LOSC montre tout de même qu'il faudra compter sur lui pour cet exercice, grâce notamment à un effectif complet à la disposition de Paulo Fonseca. Malgré la fatigue, les Dogues restent supérieurs aux Lorientais sur le papier et ont les arguments pour prolonger leur invincibilité.

