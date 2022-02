PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 27 février – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille gagne à Troyes (1.75)

Facile vainqueur à Qarabag en milieu de semaine, l’Olympique de Marseille doit se remettre dans le bain du championnat avec une place de Dauphin à garder. Les Marseillais restent en plus sur un revers en Ligue 1 face à Clermont. Une défaite plus que surprenante et trois points de perdus par rapport à Nice et Rennes qui avaient tous les deux gagnés. Cependant l’OM est la meilleure équipe à l’extérieur et je pense qu’une victoire devrait avoir lieu en fin d’après-midi. Les Troyens ont des difficultés à domicile avec seulement deux succès depuis le début de la saison et n’ont pris qu’un point lors des quatre dernières journées. C’est pourquoi je vous suggère de miser sur le succès de Marseille à Troyes pour une cote de 1.70 !

