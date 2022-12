PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 28 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco gagne à Auxerre (1.70)

Le réapprentissage de la Ligue 1 est très difficile pour Auxerre qui est dans la zone rouge (17e) et la 2e plus mauvaise défense du championnat avec 31 buts encaissés. L’AJA en a pris cinq juste avant la trêve au Parc des Princes et accueille la 3e meilleure attaque. L’AS Monaco a planté 29 fois cette saison grâce notamment à Ben Yedder ou encore Embolo. Ces deux joueurs devraient être alignés pour le début de la rencontre à 17h et pourraient faire très mal aux Auxerrois. Battu par Marseille lors de la dernière journée (3-2), l’ASM a réalisé une bonne préparation avec des nuls à Séville et sur la pelouse de la Fiorentina ainsi que des succès à Empoli et Leeds. Souvent très bon lors des secondes partie de saison, je pense que Monaco va s’imposer à Auxerre pour une cote de 1.70 et devrait être un sérieux candidat au top 3.

