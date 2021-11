PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 28 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes s’impose à Lorient (1.70)

Le Stade Rennais, malgré le nul concédé en fin de match face au Vitesse (3-3) a validé la première place de son groupe en Ligue Europa Conférence et verra la suite de la compétition. Gaëtan Laborde a d’ailleurs inscrit un triplé pour le club breton et confirme qu’il est une, sinon, la meilleure recrue d’une équipe de Ligue 1. En championnat l’état de forme de Rennes est incroyable. Sur les huit dernières journées, les Bretons ont pris vingt points sur vingt-quatre possibles. Les Merlus, eux, ne boxent pas dans la même catégorie et comptent quatre défaites sur les cinq derniers matches. C’est donc très compliqué pour Lorient qui accueille une équipe bien plus forte pour ce derby. Je vous conseille donc de parier sur le succès au Moustoir du Stade Rennais pour une cote de 1.70 !

