PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 29 avril – Série A - Italie

Notre pronostic : l’Atalanta gagne sur la pelouse du Torino (2.45)

L’Atalanta reste sur un très beau succès face à la Roma 3-1 et a gardé ses chances de terminer dans le top 6. Le club de Bergame a toujours deux points de retard sur l’Inter, 6e, et quatre sur le 5e et le 4e, à savoir le Milan AC et la « Louve ». Attention à cette rencontre sur la pelouse du Torino qui est 11e et vient de gagner sur le terrain de la Lazio. Les Turinois auront donc leur mot à dire mais la forme à domicile n’est pas excellente avec seulement un point pris lors des trois dernières réceptions. Je tenterais un coup avec le succès de l’Atalanta en déplacement pour une cote de 2.45 qui symbolise bien le risque pris.

