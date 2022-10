PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 3 octobre – Série A – Italie

Notre pronostic : l’Udinese gagne sur la pelouse de l’Hellas Vérone (2.25)

Auteur d’un très bon début de saison, l’Udinese a l’occasion, en cas de succès, de revenir à une longueur du leader. Pour cela il faudra donc prolonger cette série de cinq victoires consécutives dont certaines contre des adversaires prestigieux comme l’Inter ou la Roma. Cela s’annonce donc très compliqué pour l’Hellas Vérone qui se bat pour ne pas être dans la zone rouge et reste même sur deux défaites sur la pelouse de la Fiorentina et sur celle de la Lazio. Performants à l’extérieur avec deux victoires en trois déplacements, je pense que les joueurs de l’Udinese peuvent l’emporter pour plus que doubler la mise !

Pariez sur Hellas Vérone – Udinese ici !

Les autres options :

Bordeaux gagne à Laval (2.25)

Le Levski Sofia gagne sur le terrain de Beroe (1.56)

Le Rapid Bucarest gagne sur la pelouse de l’AFC Chindia Targoviste (2.10)

Cote totale des quatre paris à l’extérieur (16.58)