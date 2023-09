PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 3 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Reims ne perd pas à Metz et plus de 1,5 but dans le match (1.52)

Le Stade de Reims continue d’impressionner. Après une excellente dernière saison, les Champenois pratiquent un football toujours aussi attractif, comme en témoigne leur dernier succès à Montpellier (3-1). Toujours présent sur le banc, Will Still parvient à tirer le meilleur de ses joueurs et ces derniers lui rendent bien. C’est donc en pleine confiance que les Rémois se déplacent à Metz. Mais les Lorrains aussi affichent une belle forme en ce tout début d’exercice, malgré un lourd revers initial à Rennes (1-5). Réduits à 10 face à Marseille, ils sont parvenus à obtenir le match nul (2-2) avant de s’imposer sur la pelouse de Clermont (1-0). De belles performances qui prouvent que le promu peut légitimement espérer se maintenir dans l’élite, même si le départ de Georges Mikautadze ridque de se faire sentir. Reims reste favori et devrait faire le jeu cet après-midi. Mais un résultat nul au cours d’un match prolifique est une éventualité qui n’est pas à écarter.

Pariez sur Metz – Reims ici !

Les autres options :

Le PSG gagne à Lyon (1.54)

Le FC Barcelone gagne à Osasuna (1.66)

La Juventus gagne à Empoli (1.68)

Le Fenerbahçe gagne sur la pelouse d’Ankaragücü (1.64)

Cote totale des cinq paris à l’extérieur : 10.71