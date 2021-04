PRONOS PARIS RMC Le pari à l'extérieur du 5 avril Jupiler Pro League - Belgique

Notre pronostic : victoire de Genk sur la pelouse de Louvain (1.82)

Très beau match à suivre en Belgique entre le 6e et le 3e du classement. Les deux équipes restent sur trois matches sans défaite en championnat. L’OH Louvain, promu cette saison, réalise une très belle saison et est pour l’instant en lice pour jouer les play-offs d’accession en Ligue Europa. Il en faudra un peu plus pour atteindre une des quatre premières places et avoir la possibilité de jouer le titre. Le Racing Genk est lui sur le podium provisoire avec un tout petit point d’avance sur le 5e, Anderlecht. Il faut donc gagner pour prendre le maximum de points et ne pas se faire peur. Dans cette rencontre, les deux meilleurs buteurs de la Jupiler Pro League s’affrontent. Thomas Henry est indispensable à Louvain avec 20 buts déjà inscrits. A Genk, Paul Onuachu fait encore mieux avec 25 réalisations. Dans ce match qui pourrait être spectaculaire, je vous propose de miser sur la victoire à l’extérieur du Racing Genk pour une cote de 1.82 !

