PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 5 septembre – Serie A – Italie

Notre pronostic : l’Atalanta gagne à Monza (1.68)

Après un dernier exercice compliqué, l’Atalanta revit. Avec dix points pris sur douze possibles, la Dea remet de la folie dans ses matches. Laissant généralement la possession à ses adversaires, l’actuel 3e fait particulièrement mal en contre-attaque et peut compter sur un excellent Teun Koopmeiners, auteur d’un triplé face au Torino, il y a quatre jours. Surtout, Monza a tout de la proie idéale. La lanterne rouge n’a toujours pas ouvert son compteur point. Deuxième plus mauvaise attaque et pire défense du championnat, le promu ne parvient pas à se mettre au niveau de la Série A. Il lui sera très difficile de tenir face à une équipe aussi offensive et en pleine forme. L’Atalanta devrait s’imposer.

Pariez sur Monza – Atalanta ici !

Les autres options :

Saint-Etienne ne perd pas à Pau et plus de 1,5 but dans le match (1.85)

Hammarby gagne à Norrköping (1.90)

Almeria ne perd pas à Valladolid et les deux équipes marquent (2.35)

Cote totale des quatre paris à l’extérieur : 13.88