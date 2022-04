PRONOS PARIS RMC Le pari à l’extérieur du 8 avril – Bundesliga

Notre pronostic : Dortmund s’impose à Stuttgart et Haaland buteur (2.30)

Dortmund doit se relancer. Alors que le club de la Ruhr retrouvait enfin son mur jaune le week-end dernier, il a subi un revers cuisant face à Leipzig (1-4). S’ils possèdent encore une avance confortable sur le troisième, les coéquipiers d’Erling Haaland courent toujours après une certaine régularité depuis plusieurs mois. La longue absence du buteur norvégien a d’ailleurs beaucoup pesé sur les résultats de son équipe. Il n’a, certes, pas marqué lors des deux matches précédents pour son retour mais il a pu retrouver des sensations et du rythme et devrait vite faire de nouveau trembler les filets. Ça tombe bien car son équipe se déplace sur le terrain de l’une des plus mauvaises défenses du championnat. En effet, Stuttgart a encaissé cinquante-et-un buts en vingt-huit rencontres. S’ils restent sur quatre matches sans défaite, la marche paraît un peu trop haute pour prendre des points ce soir. Je vous propose donc de miser sur une victoire de Dortmund avec Haaland buteur (2.30).

